SCM Gloria Buzău a pierdut astăzi după amiază derby-ul etapei cu CS Minaur Baia Mare, în etapa a 13-a din Liga Florilor la handbal feminin. Meciul echipelor de pe locurile 2 și 4 a fost unul echilibrat, cu ambele echipe la conducere, Minaur reușind să se desprindă în câștigătoare în ultimele 20 de minute al meciului.

Echipa lui Mihăilă a avut un început bun de meci în Sala Lascăr Pană și a condus cu 2-1 în minutul 3 și 4-2 în minutul 7. Baia Mare a egalat la 4, dar a fost rândul buzoiencelor să înscrie de două ori la rând și să refacă diferența de două goluri, 4-6 în minutul 11. Gazdele au preluat conducerea în minutul 20, scor 10-9 și au intrat în avantaj de un gol la pauză, scor 13-12.

Gloria a avut primul atac al reprizei secunde, dar au ratat prin Rotaru, iar Minaur s-a desprins prima dată la două goluri, scor 14-12 în minutul 32. Gloria a revenit și a egalat la 14. De la 16-16 în minutul 39, în minutul 44 Minaur s-a distanțat la 3 goluri, scor 19-16. Baia Mare s-a distanțat la 5 goluri în minutul 52, scor 24-19. Rotaru și Iuganu au marcat pentru Gloria, reducând handicapul la 3 goluri în minutul 54, scor 24-21. Până la final Gloria nu a mai marcat niciun gol și au primit 4 goluri, iar Minaur a câștigat cu 28-21 (13-12).

Pentru SCM Gloria Buzău au marcat: Rotaru -5 goluri, Iuganu -5, A. Ilie -4, Petruș -2, Petrovic -2, Janjusevic -2, Subțirică-Iovănescu -1.

”Am avut o primă repriză bună, am stat în joc, iar repriza a doua am început-o ceva mai prost, cu niște greșeli de tehnică individuală, ceea ce le-a permis adversarelor să dea 2-3 goluri ușoare. Am revenit apoi, însă pe final s-a văzut și simțit eterna poveste a deplasărilor la Baia Mare și anume cele 12 ore de stat în autocar, astfel că, din punct de vedere fizic, n-am mai reușit să ținem ritmul cu echipa din Baia Mare. Cred că asta e cauza înfrângerii, când cazi fizic nici nu mai poți să gândești, am avut foarte multe ratări, dar trebuie să mergem mai departe. Îmi felicit fetele, chiar dacă a fost o înfrângere, diferența e una mincinoasă, va trebui să învățăm și să recuperăm punctele pierdute azi în următorul joc”. a declarat Ovidiu Mihăilă, antrenor Gloria Buzău.

Gloria Buzău rămâne pe locul 4, cu 25 de puncte.

foto: Minaur Baia Mare

Sursa: Realitatea de Buzau