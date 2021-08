Președintele PNL Buzău, deputatul Gabriel Avrămescu, a anunțat că a participat, în cursul zilei de vineri, la întâlnirea susținătorilor lui Florin Vasile Cîțu , cu ocazia depunerii candidaturii acestuia pentru președinția Partidului Național Liberal. După ce a luat parte la prezentarea moțiunii România Liberală, aparținându-i candidatului Florin Cîțu, Avrămescu a transmis că ”PNL rămâne un partid unit”, dar și că ” Buzăul va beneficia de susținere de la centru”.

“Mi-am declarat susținerea pentru candidatul Florin Cîțu la șefia PNL întrucât, așa cum am mai spus, consider că e timpul pentru un suflu nou și o schimbare de paradigmă la nivelul partidului. Am participat, astăzi, la întâlnirea de la București, în calitate de președinte al PNL Buzău, dar și ca reprezentant al echipei liberale buzoiene și am semnat moțiunea România Liberală, în numele meu și al colegilor mei, care au votat în majoritate, în Biroul Politic Județean, pentru susținerea candidaturii premierului Florin Cîțu. În ciuda anumitor dezacorduri de păreri, PNL rămâne un partid unit și continuă să-și îndeplinească îndatoririle față de români așa cum s-a angajat. Am discutat cu Florin Cîțu despre următoarele acțiuni ale PNL Buzău și mi-a mărturisit că Buzăul va beneficia de susținere de la centru, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat până acum. Am susținut că reforma politică este necesară, în contextul în care, în ultimii ani, electoratul și-a pierdut încrederea în clasa politică, dezamăgit fiind de modul în care deciziile politice au reflectat o slabă administrație a statului. Sunt de părere că reușita PNL pentru îndepărtarea PSD de la conducerea României, după zeci de ani, nu reprezintă un motiv de relaxare pentru Partidul Național Liberal, ci, mai degrabă, acest lucru determină, cu atât mai mult, mobilizarea Partidului Național Liberal pentru recâștigarea încrederii românilor în clasa politică. În aceste condiții, reforma politică la nivelul PNL central dar și la nivelul filialelor județene poate fi o oportunitate pentru echilibrul partidului.” a scris Gabriel Avrămescu pe pagina sa de facebook.

Congresul PNL este programat să aibă loc sâmbătă, 25 septembrie 2021, și îi va opune pe actualul președinte, Ludovic Orban, și pe premierul Florin Cîțu. Delegația PNL Buzău va fi formată din 66 de membri. În forurile de conducere ale Organizației Județene s-a stabilit, prin vot, susținerea pentru Florin Cîțu, dar, zilele trecute, senatorul Vlad Pufu, președintele organizației municipale a PNL Buzău, și-a declarat public susținerea pentru Ludovic Orban.

Sursa: Realitatea de Buzau