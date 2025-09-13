Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Rapid București, 0-0, vineri seara, pe Cluj Arena, în prima partidă din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Oaspeții au avut cele mai mari ocazii în acest meci, prin Tobias Christensen (26), al cărui șut a fost respins de pe linia porții de Iulian Cristea, și prin Kader Keita (57), care a șutat de la circa 11 metri, dar portarul Edvinas Gertmonas a respins.

”U” a avut o șansă bună în prima repriză, prin Gabriel Simion (35), al cărui șut de la distanță a fost respins în corner de portarul Marian Aioani.

În min. 86, Lars Kramer a avut două intervenții salvatoare în careul oaspeților, când Elio Capradossi a trimis cu capul, iar mingea a căzut pe transversală.

În ultimele minute de joc, Rapid a cerut de două ori penalty, mai întâi la un fault asupra lui Antoine Baroan, în marginea careului (88), iar apoi la un presupus henț al lui Andrei Artean (89).

Rapid a ratat șansa de a urca pe primul loc în clasament, dar rămâne neînvinsă. Antrenorul Constantin Gâlcă nu a putut conta în acest meci pe șapte jucători, Andrei Borza, Denis Ciobotariu, Drilon Hazrollaj, Cristian Ignat, Borisav Burmaz, Diogo Mendes, toți accidentați, și Leo Bolgado, suspendat.

Acesta a fost meciul cu numărul 101 dintre cele două echipe, dintre care ”U” are 40 de victorii, Rapid 43, iar 18 meciuri s-au terminat la egalitate.

Cu ”U” Cluj echipă gazdă, în 51 de meciuri, ”șepcile roșii” au obținut 26 de victorii, Rapid a reușit 12, iar 13 meciuri s-au încheiat cu remize.

Dan Nistor a jucat meciul cu numărul 490 în Superligă și a urcat pe locul 2 în clasamentul prezențelor all-time, la egalitate cu Costică Ștefănescu, cei doi fiind depășiți doar de Ionel Dănciulescu (515 jocuri).