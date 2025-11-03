Universitatea Craiova a salvat un punct în al nouălea minut suplimentar, scor 2-2, dar Rapid a preluat șefia clasamentului intermediar. 18.000 de fani prezenți în arena Ion Oblemenco

Giuleștenii au deschis scorul prin Tobias Christensen (16′). Norvegianul a reluat din interiorul careului o minge respinsă greșit de apărarea olteană. Un gol venit după mai multe ocazii semnate de Universitatea Craiova, care a izbutit egalarea prin stoperul Adrian Rus (29′), lovitură de cap din 6 metri, în urma unui corner regizat de Alex Cicâldău.

Juveții au continuat să preseze și în actul secund, dar tot Rapid a punctat pentru 2-1 prin olandezul Lars Krammer. Cap din 8 metri, după centrarea perfectă semnată de Christensen (74′). Vișiniii au marcat 2 goluri din 3 șuturi trimise pe poarta oltenilor.

Finalul meciului a fost incendiar. Univ Craiova și-a întețit atacurile, ratările s-au înmulțit la buturile lui Marian Aioani, dar eroul Rapidului l-a faultat în săritură pe Monday Etim, iar francezul Steven Nsimba a transformat penaltyul acordat după intervenția arbitrajului VAR.

Un meci tensionat, cu nerv și nervi, dar cu un ritm foarte bun care confirmă locurile ocupate de cele două echipe în ierarhia Superligii.

1. Rapid cu 32 de puncte

2. FC Botoșani – 31 de puncte, dar cu un meci în minus, va juca luni cu Petrolul la Ploiești

3. Universitatea Craiova – 29 puncte

4. Dinamo – 27 puncte

5. FC Argeș – 27 puncte

6. Oțelul Galați – 22 puncte, după victoria obținută duminică pe Municipalul din Sibiu, 3-1 cu FC Hermannstadt.

