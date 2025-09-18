Miercuri seară s-au disputat alte 6 meciuri din grupa principală a Ligii Campionilor la fotbal.

La Amsterdam, Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a învins pe Ajax, scor 2-0, graţie unei duble reuşite de Marcus Thuram.

Campioana în exercițiu, Paris Saint-Germain, a dominat confruntarea cu Atalanta Bergamo, impunându-se cu 4-0. Pentru francezi au înscris Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes şi Goncalo Ramos, în timp ce Barcola a ratat un penalty.

FOTO: REUTERS / Angelika Warmuth

La Munchen, Bayern a trecut cu 3-1 de Chelsea, profitând de un autogol şi de dubla lui Harry Kane. Pentru londonezi a punctat Palmer.

Pe Anfield, Liverpool a câştigat cu 3-2 în faţa lui Atletico Madrid, după ce a condus cu 2-0, dar a fost egalată prin dubla lui Llorente. În minutul 90+2, Van Dijk a reuşit să aducă victoria gazdelor.

În meciul ce a marcat debutul arbitrului brașovean Marian Barbu în Liga Campionilor, Bodo/Glimt a reușit o revenire spectaculoasă, obținând un egal, scor 2-2, pe terenul Slaviei Praga.

În altă partidă, Pafos, la care Vlad Dragomir a jucat 81 de minute, a remizat, scor 0-0, contra celor de la Olimpiakos. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.