Autoritățile au declanșat imediat măsuri de control și prevenție, pentru a împiedica răspândirea virusului la păsările domestice și pentru a limita eventualele consecințe economice asupra sectorului avicol.

În urma confirmării cazului, a fost instituită o zonă de protecție de 3 kilometri în jurul focarului și o zonă de supraveghere de 10 kilometri. În aceste perimetre se aplică reguli stricte de biosecuritate, conform legislației europene și naționale.

Neutralizarea imediată a cadavrelor de păsări prin ecarisare, în unități autorizate sanitar-veterinar;

Monitorizarea coloniilor de păsări sălbatice, mai ales a celor de apă, și raportarea cazurilor de mortalitate către DSVSA Constanța;

Recensământul exploatațiilor cu păsări domestice din zona afectată;

Interzicerea contactului între păsările sălbatice și cele domestice, în special rațe și gâște;

Restricționarea accesului păsărilor domestice la lacuri și bălți, pentru a preveni contaminarea;

Separarea păsărilor de curte pe specii și limitarea accesului persoanelor străine în gospodării;

Dezinfecția vehiculelor și echipamentelor care intră sau ies din exploatații;

Interzicerea transportului și comercializării păsărilor vii, a ouălor, cărnii sau produselor din carne provenite din zona de protecție;

Suspendarea târgurilor, piețelor și expozițiilor de păsări până la noi ordine;

Campanii de informare pentru populație, crescători, vânători și ornitologi, pentru conștientizarea riscului de răspândire a virusului.

Specialiștii precizează că nu există până acum indicii privind o extindere la fermele de păsări domestice, însă subliniază importanța vigilenței. „Confirmarea virusului la o pasăre sălbatică reprezintă un semnal de alarmă. Toate instituțiile implicate colaborează pentru prevenirea oricărei forme de transmitere către păsările domestice”, a transmis DSVSA Constanța.

Crescătorii de păsări sunt sfătuiți să raporteze imediat orice semn de boală sau mortalitate neobișnuită și să respecte regulile de biosecuritate impuse.

Virusul H5N1, responsabil pentru gripa aviară, afectează în principal păsările, dar poate provoca pierderi economice importante în rândul fermierilor. România s-a mai confruntat în trecut cu focare izolate, gestionate prin măsuri stricte de carantină și supraveghere veterinară.

Sursa: realitatea.net