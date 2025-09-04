Joi dimineață, o fisură la o conductă de gaze a provocat evacuarea a 10 persoane dintr-un magazin alimentar și din împrejurimi, pe strada Transilvaniei, în municipiul Buzău.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Reprezentanții societății de distribuție a gazelor au lucrat pentru remedierea deficienței, sub supravegherea pompierilor, pentru prevenirea oricărui risc de incendiu.

Cauza fisurii nu a fost încă stabilită.

Sursa: Realitatea de Buzau