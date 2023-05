Primăria Buzău anunță că Bulevardul Bălcescu va fi închis circulației auto în perioada 25 – 28 mai, pe segmentul cuprins între Parcul Crâng și Prefectură, deoarece aici se va organiza festivalul „ANTANTE”. Ca rute alternative, șoferii au la dispoziție Bulevardul Nicolae Titulescu și străzile Spiru Haret și Patriei.

„Având în vedere organizarea festivalului «ANTANTE BUZĂU», Primăria Municipiului Buzău anunță închiderea circulației autovehiculelor pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, segmentul Parc Crâng – Instituția Prefectului-Județul Buzău, începând cu data de 25.05.2023, orele 20.00, până la data de 28.05.2023, orele 04.00, respectiv devierea circulației pe străzile adiacente: Nicolae Titulescu, Spiru Haret și Patriei”, anunță Primăria Buzău.

Artiști naționali și internaționali precum Iuliana Beregoi, Costin Teodorescu Teo MagiCool, Barbarossa Samba Group, Mauro Wolynski Bergamini, picioringari, circari și mulți alții îi așteaptă pe toți copiii și adolescenții începând de sâmbătă dimineața, de la ora 10.00, pentru un weekend de poveste cu teatru pentru copii și adolescenți, circ contemporan, spectacole de stradă, concerte, numere de magie și multe surprize.

PROGRAM:

SÂMBĂTĂ, 27 MAI

10:00 DESCHIDEREA OFICIALĂ

Parada artiștilor, artificii, picioroange, parada toboșarilor,

circ contemporan.

10:30 Ștefan Florescu – spectacol stradal

11:00 Concert Happy Kids

12:00 Apolodor – spectacol de teatru

13:00 The Great Wolynski – spectacol stradal

14:00-15:00 Ora de relaxare

15:00 Ștefan Florescu – spectacol stradal

15:30 Parada piciorongarilor

16:00 Ora de joacă by Andreea Lucaci

17:00 Ștefan Florescu – spectacol stradal

17:30 Parada piciorongarilor

18:00 Barbarossa Samba Group – spectacol stradal

18:30 The Great Wolynski – spectacol stradal

19:30 MagiTOT –Spectacol de magie

DUMINICĂ, 28 MAI

10:00 Mike school of dance

11:00 ONTIMO- circ contemporan stradal

12:00 Impro.exe – spectacol de impro

13:00 Ștefan Florescu – spectacol stradal

13:30 ONTIMO- circ contemporan stradal

14:00-15:00 Ora de relaxare

15:00 Barbarossa Samba Group – spectacol stradal

15:30 The Great Wolynski – spectacol stradal

16:00 ONTIMO- circ contemporan stradal

17:00 Teo MagiCOOL – spectacol de magie

18:00 Iuliana Beregoi – concert

18:30 ONTIMO- circ contemporan stradal

19:30 The Great Wolynski – spectacol stradal

20:00 Barbarossa Samba Group – spectacol stradal

20:30 ONTIMO – spectacol de lumini

Sursa: Realitatea de Buzau