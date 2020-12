Până la acest moment la nivelul județului Buzău nu au fost incidente de natură a afecta desfășurarea votului, au anunțat reprezentanții IPJ Buzău. De la deschiderea procesului electoral, în județul Buzău, au fost primite sesizări cu privire la amplasarea unor afișe electorale în apropierea secțiilor de votare, la servirea de băuturi alcoolice în perimetrul adiacent secției de votare sau cu privire la încălcarea normelor sanitare de către diverse persoane în sensul neportului măștii de protecție.

Toate sesizările au fost repartizate de îndată spre verificare pentru a stabili dacă aspectele semnalate se confirmă și pentru a dispune măsuri legale în consecință.

Astăzi, peste 200 de poliţişti și jandarmi asigură măsuri de ordine şi linişte publică, pentru prevenirea oricăror fapte antisociale.

„Pentru intervenţia efectivă la eventuale incidente, poliţiştii angrenați în paza şi protecţia secţiei de votare vor fi sprijiniţi, la solicitare, de patrulele de poliţie aflate în dispozitivul curent de intervenţie, care îşi vor desfăşura activitatea în zonă.Pentru combaterea oricăror fapte antisociale, sunt asigurate rezerve de polițiști si jandarmi, precum și echipe operative, pregătite să intervină.De asemenea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău are în responsabilitate 311 de secţii de votare, constituite în 252 de locaţii, unde sunt prezenţi peste 300 de poliţişti, Inspectoratul de Jandarmi Buzau are în responsabilitate 100 de secții de votare dispuse în 100 de locații, unde sunt prezenți tot atâți jandarmi, iar alte structuri ale M.A.I. au în responsabilitate 15 secții de votare.Pentru a veni în sprijinul unităților teritoriale ale MAI, au fost desemnați ofițeri din cadrul Aparatului Central al MAI, precum și din cadrul Inspectoratelor Generale care participă la executarea unor activități operative legate de procesul electoral.Toate forțele de ordine implicate în misiunile de astăzi, vor acționa cu profesionalism și celeritate și vor acorda maxima atenție rezolvării sesizărilor privind posibile incidente electorale. Toate sesizările privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni electorale vor fi tratate cu echidistanță, indiferent de calitatea persoanelor care fac sesizarea sau care sunt vizate de aceasta.Conform legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are obligația să ia toate măsurile pentru a sigura corectitudinea operaţiunilor de votare și pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii.În ceea ce privește menținerea ordinii, atribuțiile președintelui secției de vot se întind și în afara localului de vot, precum şi pe străzi şi în piețe publice, până la o distanță de 50 m.În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi, și de celelalte persoane prevăzute de reglementările legale, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.Persoanele care refuză să se conformeze dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi poate primi o amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei.Sfătuirea alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral se sancționează cu amendă cuprinsă între 4.500 și 10.000 de lei. Cu aceeași amendă se sancționează continuarea propagandei electorale.Reamintim că sunt interzise comercializarea și consumul de băuturi alcoolice în zona de protecție a secției de votare, respectiv în limita celor 50 de metri.Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului și la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaților.Alegătorii votează la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința.Alegătorul care nu se află în localitatea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din altă unitate administrativ-teritorială dacă aceasta se află în cadrul aceleiași circumscripții electorale, ca și localitatea de domiciliu sau de reședință.În conformitate cu decizia Biroului Electoral Central, alegătorul care deține o dovadă de reședință al cărei termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, își poate exercita totuși dreptul de vot în circumscripția electorală unde și-a stabilit reședința.Vă reamintim că în cadrul acestui proces electoral se utilizează Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic. Elevii din școlile militare pot vota cu carnetul de serviciu militar.Vă reamintim că potrivit Deciziei Biroului Electoral Central, alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, poate totuși să își exercite dreptul de vot în baza acestuia.Au drept de vot cetățenii români care au peste 18 ani, la nivel național sunt 634 de persoane care împlinesc chiar astăzi această vârstă. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Totuși, alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare o altă persoană pentru a-l ajuta. Aceasta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare.Preşedintele secției de vot poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.Alegătorii și toate celelalte persoane implicate în procesul electoral trebuie să respecte măsurile speciale de protecție stabilite în contextul pandemiei de COVID-19, astfel încât să fie evitată răspândirea virusului SARS-CoV-2.Accesul alegătorilor în sediul secţiei de votare se va face eşalonat, spre a evita aglomerările. Alegătorii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi la ieşire.De asemenea, se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secției de votare și atingerea acelorași obiecte sau materiale.Împiedicarea unei persoane să voteze se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.Persoana care votează fără a avea acest drept, votează de două sau mai multe ori sau prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Precizăm că și tentativa la infracţiunile electorale se pedepseşte”, se precizează într-o informare a IPJ Buzău.

