O explozie s-a produs duminică dimineață într-un bloc din municipiul Râmnicu Sărat, cel mai probabil din cauza acumulărilor de gaz. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă a provocat panică printre locatari.

Potrivit ISU Buzău, incidentul a avut loc la ora 06:52, pe strada Aleea Aninului. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor.

Până la sosirea pompierilor, aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din blocul afectat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă explozia a dislocat ușa apartamentului unde s-a produs deflagrația.

Echipaje ale distribuitorului de gaze și ale poliției au ajuns rapid la fața locului pentru verificări și pentru a asigura zona. Locatarii au întrerupt alimentarea cu gaze până la sosirea specialiștilor.

Sursa: Realitatea de Buzau