FCSB a trecut cu 1-0 de echipa olandeză Go Ahead Eagles, în deplasare, pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer, joi seară, în primul meci din Europa League, a doua competiție fotbalistică inter-cluburi europeană.

Campioana României a marcat în minutul 13, prin David Miculescu, dintr-o pasă primită de la Denis Alibec. Miculescu a profitat de marcajul larg al adversarilor și a șutat din întoarcere, la colțul lung, pe jos.

Au mai contribuit decisiv la gol Baba Alhassan și Risto Radunovic, al căror presing în terenul advers a dus la recuperarea mingii.

Cel mai bun jucător al celor de la FCSB a fost portarul Ștefan Târnovanu, care a intervenit salvator de 8 ori.

FCSB va disputa următorul meci din Europa League pe 2 octombrie, de la 19:45, pe teren propriu, în compania formației elvețiene Young Boys.