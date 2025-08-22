FCSB a terminat la egalitate, 2-2, cu echipa scoțiană Aberdeen, joi seara, pe Pittodrie Stadium, meciul din prima manșă a play-off-ului din Europa League, a doua competiție valorică din fotbalul european.

Daniel Bîrligea deschis scorul pentru campioana României în minutul 32, din pasa lui David Miculescu, stabilind scorul primei reprize.

În minutul 38, FCSB a rămas în 10 oameni, după ce Juri Cisotti a văzut direct cartonașul roșu, pentru un fault din spate.

În debutul reprizei secunde, FCSB a făcut 2-0, prin Darius Olaru, intrat la pauză. Capitanul roș-albaștrilor a împins mingea în plasă în minutul 47, după ce a primit-o de la Daniel Bîrligea, care a lăsat în spate doi adversari.

Aberdeen a revenit în joc în minutul 61, prin Dante Polvara, care a reluat în bară-gol de lângă Miculescu.

În cele din urmă, scoțienii au profitat de omul în plus și au făcut 2-2 în minutul 90. la una dintre ultimele faze ale meciului. Ester Sokler a marcat cu capul, în urma unui corner

Risto Radunovici, Baba Alhassan și Siyabonga Ngezana, jucători din afara Uniunii Europene, nu au primit viză de intrare în Scoția și nu au putut evolua pentru FCSB.

Returul play-off-ului dintre FCSB și Aberdeen va avea loc pe 28 august, la București.

Câștigătoarea dublei merge în grupa Europa League, iar pierzătoarea va juca în grupa Conference League, a treia competiție valorică din fotbalul european.