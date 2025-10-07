Stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh găzduiește noi discuții indirecte de pace între delegațiile Israelului și grupării islamiste Hamas.

Negocierile au ca scop implementarea planului american pentru Fâșia Gaza, propus de președintele Donald Trump.

Hamas, care controlează enclava palestiniană, a fost de acord cu unele, dar nu cu toate condițiile.

BBC News notează că este cel mai apropiat moment de un acord între cele două părți, însă există mai multe puncte sensibile.

Mai devreme luni, Crucea Roșie a anunțat că este pregătită să ajute la returnarea ostaticilor și la trimiterea de ajutoare în Fâșia Gaza, unde loviturile israeliene au ucis 21 de palestinieni în ultimele 24 de ore, potrivit serviciilor de protecție civilă.

Donald Trump ceruse, în weekend, ca Israelul să înceteze bombardamentele.

Uniunea Europeană și-a anunțat, zilele trecute, sprijinul pentru planul american de pace.

În altă ordine de idei, Israelul a anunțat că a expulzat-o pe Greta Thunberg și alți 170 de activiști reținuți după ce o flotila acestora, care încerca să livreze ajutoare către Fâșia Gaza, fusese interceptată de forțele israeliene săptămâna trecută.

BBC mai notează că, în ciuda insistențelor administrației sale, Donald Trump are șanse extrem de mici să primească Premiul Nobel în acest an. Mai mulți membri ai Comitetului Nobel au fost critici față de liderul de la Casa Albă și față de politicile sale generale, ceea ce îl face un outsider printre cei 338 de nominalizați din 2025.

Poate și mai important, termenul-limită pentru nominalizările din acest an a fost în luna ianuarie, ceea ce înseamnă că orice nominalizare primită după revenirea sa la cârma SUA va fi probabil luată în considerare abia pentru premiul de anul viitor.