Economistul Radu Georgescu, cel care de mai multe ori a opinat că România se îndreaptă spre o criză similară celei din 2008, revine cu un nou pronostic îngrijorător: economia va face implozie în 2026. Argumentația sa se bazeazaă pe faptul că timp de un deceniu s-au acumulat dezechilibre majore pe care niciun guvern nu a încercat să le corecteze.

Radu Georgescu este de părere că un colaps este aproape inevitabil, pentru că guvernele din ultimii 10 ani nu au făcut absolut nimic pentru a deturna situația macroeconomică de pe un traseu greșit, bazat pe împrumuturi din ce în ce mai împovărătoare, în condițiile în care PIB-ul nu a crescut proporțional.

Astfel, după o perioadă de „Supradoza de steroizi (2015–2021)”, în care România a apelat masiv la împrumuturi, ceea ce a stimulat artificial consumul intern, criza COVID și declanșarea războiului din Ucraina au reprezentat un șoc dublu, ilustrat cel mai bine de faptul că, în 2024, „România a înregistrat o anomalie gravă: deficit de 9,3% din PIB și o creștere economică de doar 0,8%.”

Astfel, s-a ajuns la actuala stare de „sevraj”, caracterizată de blocaj economic, scăderea puterii de cumpărare și, implicit, accentuarea sărăciei.

În acest context, scrie Georgescu în analiza sa, dacă tendințele actuale continuă, România ar putea traversa o perioadă de turbulențe economice, sociale și politice majore.