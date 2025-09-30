Polițiștii au întocmit un dosar penal în cazul dronei civile de mici dimensiuni care a fost semnalată în spațiul aerian din apropierea Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni.

Cercetările se fac pentru săvârșirea infracțiunii de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă, prevăzută de Codul Aerian.

Potrivit comunicatului Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul anchetei, polițiștii colaborează cu autoritățile cu atribuții în domeniu pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și identificarea operatorului dronei.

Echipajul unei aeronave a semnalat acum două zile, în timpul apropierii pentru aterizare pe Aeroportul Henri Coandă, prezența dronei în apropierea pistei.

Avionul a aterizat în siguranță și incidentul a fost raportat imediat.

Autoritățile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zonă și în apropierea aeroporturilor civile și militare, pentru că utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranța zborurilor și constituie faptă penală.

Articolul precedentPRIMELE VIROZE DE SEZON LA ŞCOLARI ŞI PREŞCOLARI
Articolul următorTĂIEREA BURSELOR ÎI POATE FACE PE UNII STUDENȚI „SĂ RENUNȚE LA STUDII”

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR