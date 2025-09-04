Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îşi menţine angajamentul de a urmări un acord de pace între Rusia şi Ucraina, în pofida incertitudinii crescânde cu privire la perspectiva unor discuţii faţă în faţă între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat joi CBS News.

Am urmărit, am văzut şi am vorbit despre asta cu preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski„, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat CBS News. „Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiţi. Dar ceva se va întâmpla. Vom realiza acest lucru.„, relatează REUTERS.

