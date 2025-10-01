Preşedintele american, Donald Trump, a atenţionat Rusia cu privire la capacităţile militare ale Statelor Unite, menţionând în mod special submarinele nucleare care s-ar afla nedetectate în apropierea apelor ruse.

Aceste comentarii au fost făcute la o reuniune la care au participat sute de generali şi amirali americani.

Liderul american şi-a schimbat în ultima perioadă retorica faţă de Moscova, în condiţiile în care aceasta nu s-a angajat în procesul de pace cu Ucraina.

Donald Trump și-a convocat generalii, cărora le-a ținut un discurs în care, între alte, a lăudat capacitățile militare și nucleare ale Statelor Unite, în vreme ce a transmis un mesaj Moscovei.

Trump s-a referit, fără să-l numească, la amenințările nucleare proferate de fostul președinte rus Medvedev și i-a transmis lui Putin: „submarinele noastre sunt ascunse acolo, dar sunt sigur că nu le vom folosi, ele sunt total nedetectabile”.

Donald Trump a trimis submarinele în august, ca răspuns la comentariile provocatoare ale Kremlinului.

Donald Trump a spus că Statele Unite se află cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei în ce privește dotarea cu submarine și că vrea să modernizeze capacitățile nucleare.

Președintele american s-a declarat din nou dezamăgit de Vladimir Putin, care refuză convorbirile de pace bilaterale sau trilaterale cu privire la războiul împotriva Ucrainei și pe care l-a întrebat retoric: „Ești un tigru de hârtie”?

În cadrul reuniunii generalilor, Donald Trump a vorbit şi de un „război intern” care ar avea loc în oraşele americane şi a spus că armata ar putea să le folosească drept baze de antrenament.

Preşedintele s-a plâns, totodată, că generalii l-au primit în tăcere, fără urale şi aplauze, cum este obişnuit de la evenimentele electorale.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, le-a vorbit şi el generalilor şi a criticat politicile de diversitate şi incluziune ale armatei şi a spus că, de acum înainte, standardele de performanţă vor fi cele masculine.

Afirmaţiile celor doi au fost criticate de opoziţia democrată.