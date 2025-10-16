În timp ce mii de rezerviști au reclamat condițiile în care au fost chemați la exercițiu, Guvernul spune că nu are nicio responsabilitate în mobilizarea eșuată. Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt susține că ministrul Apărării va comunica în momentul în care e va întoarce în țară. Dogioiu spune că scopul unui exercițiu nu este perfecțiunea, ci să identifice care sunt problemele.

Guvernul nu a formulat un punct de vedere oficial cu privire la exercițiul de apărare desfășurat recent, iar premierul nu a fost consultat direct pe acest subiect, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt.

În timp ce rezerviștii sunt ținuți la cozi în frig, Nicușor Dan discută cu elitele europene despre sprijinul pentru Ucraina

„Nu există un punct de vedere al guvernului. Ceea ce vă transmit eu acum nu este cu siguranță o poziție pe care am discutat-o cu premierul din acest punct de vedere, pentru că nu am avut o asemenea discuție. Însă ceea ce cred că e de înțeles, înainte ca domnul ministru al Apărării să facă precizări mai multe mâine, pentru că astăzi nu este în țară. Scopul unui exercițiu nu este să constatăm că totul e perfect, că dacă am constata că totul e perfect, atunci exercițiul ar fi inutil. Scopul unui exercițiu este să identifice dacă există probleme de toate felurile. Dacă au fost constatate, care au fost constatate, vă va comunica domnul ministru”, a declarat Ioane Ene Dogioiu.