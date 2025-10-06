Jurnalista Anca Alexandrescu a făcut o serie de dezvăluiri senzaționale în scandalul Anei Birchall – CIA. Realizatoarea TV le-a cerut mai multor șefi PSD să spună dacă le-a fost impusă Birchall pentru anumite funcții și a relatat că ea însăși, din calitatea de consilieră a fostului premier Viorica Dăncilă, a fost martoră când aceasta a fost sunată de vicepreședintele american de la acea vreme, Mike Pence, pentru a i se sugera să nu o înlăture din guvern pe Birchall.

Anca Alexandrescu i-a provoacă pe foștii lideri PSD Mircea Geoană, Liviu Dragnea și Victor Ponta, dar și pe premierul Ilie Bolojan, să explice public dacă și cine le-a recomandat-o pe Ana Birchall și cum a ajuns aceasta să ocupe funcții-cheie în stat, inclusiv cea de consilier prezidențial, cu acces la informații clasificate.

„Îl provoc pe Geoană să spună cine i-a recomandat-o pe Ana Birchal. Îl provoc pe Liviu Dragnea să spună cine i-a băgat-o pe doamna Birchall și pe soțul ei. Îl întreb pe Victor Ponta cine l-a sunat să o bage pe Birchall înalt emisar pentru parteneriate strategice cu UE și Statele Unite. Și pe Ilie Bolojan, care a fost numit recent, să ne spună cu subiect și predicat dacă azi l-a sunat cineva și, dacă da, cine, cum a ajuns Ana Birchall să fie numită consilier prezidențial, astfel încât să aibă acces la secrete de stat”, a spus Alexandrescu.

Ana Birchall voia să spioneze pentru americani. Fostul ministru al Justiției, candidat la prezidențiale, s-a oferit să lucreze pentru CIA

Jurnalista a încheiat cu un apel indirect către Viorica Dăncilă: „Pe doamna Dăncilă nu o rog, dar sper că zilele acestea va ieși și va confirma ceea ce spun eu.”

„Eu am fost lângă doamna Dăncilă când vicepreședintele SUA la vremea respectivă, Mike Pence, a sunat-o și sunt date clare, publice — printre altele, să-i spună doamnei Dăncilă, care deja anunțase public că intenționează să o schimbe pe Ana Birchall din poziția de ministru al Justiției și vicepremier, să nu o schimbe. Deci vicepreședintele SUA!”, a declarat Alexandrescu.

Declarațiile Ancăi Alexandrescu ridică semne de întrebare majore privind influențele externe în numirea unor oficiali români în funcții cheie.

Reacții politice după speculațiile că Ana Birchall era dispusă să colaboreze cu CIA. Grindeanu: N-ar fi nici prima, nici ultima. Anca Alexandrescu: Se suna de la Washington pentru ea. Birchall respinge acuzațiile