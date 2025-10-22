Dezvăluiri incendiare! O locatară a blocului distrus de explozia din Rahova a fost filmată cu camera ascunsă în timp ce povestea despre pana de curent neobișnuită cu care oamenii s-au confruntat chiar cu o zi înainte de tragedie.

Reporter – Pana de curent când ați avut?

Locatară – Uite asta am uitat să-i spun domnului procuror ca in joia de…

Reporter – E foarte important, ar trebui să-i spuneti

Locatară –  Joi de dimineață până sa plec la servici, lumina se aprindea, se stingea

Reporter – Deci nu era o pană normala ca altfel se oprea de tot probabil a umblat cineva la panou

Locatară – Nu stiu să vă spun, eu până am plecat s-a oprit de 3 ori. Se aprindea, stătea 10 minute, iar se stingea 

Explozia din Rahova. Un locatar care și-a pierdut casa spune că nu-și permite să traiască cu chirie la stat

