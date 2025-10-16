Percheziții de amploare ale polițiștilor în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Una dintre suspectele este sora fostului ministru de Interne Carmen Dan.

Două femei sunt bănuite că au escrocat mai mulți medici stomatoogi cu aproximativ 1,3 milioane de euro, promițându-le locuințe și autoturisme la prețuri sub piață, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, și Mariana Popa se prezentau drept „persoane importante” de la companii cunoscute, iar Stan s-a folosit și de numele surorii ei pentru a inspira încredere.

Culmea este că autoturismele și proprietățile oferite spre „vânzare”există în realitate, dar nu aveau nicio legătură cu suspectele. Cele două au fost conduse la audieri la o secție de poliție din Capitală.

Exemple de cazuri:

220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class 67.000 de euro – un apartament la Unirii și mai multe autoturisme 426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme 372.000 de euro – apartamente în București