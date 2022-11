Deputatul PNL de Buzău, Gabriel Avrămescu, a făcut demersuri pentru lărgirea DN2E85 la patru benzi pe porțiunile cele mai aglomerate și periculoase din județul Buzău, iar Ministerul Transporturilor a dispus și început o expertiză tehnică în acest sens. Președintele PNL Buzău, deputatul Gabriel Avrămescu, cere lămuriri cu privire la situația acestei șosele, cunoscută ca ”drumul morții”.

”În ultima lună au avut loc, în medie, în fiecare săptămână, două accidente rutiere grave pe DN2E85, doar pe raza județului Buzău. Am solicitat de mai multe ori Ministerului Transporturilor soluții pentru a fi evitate astfel de tragedii. Până acum nu s-a întâmplat nimic concret. În vara acestui an a început o expertiză tehnică pentru extinderea șoselei dintre Mărăcineni și Oreavu la patru benzi, câte două pe sens. Am întrebat Ministerul Transporturilor care este rezultatul acestei expertize, dacă se poate extinde șoseaua măcar pe acest tronson și, cel mai important, în cât timp vom putea circula pe câte două benzi pe sens.

Mă aștept că Ministerul Transporturilor să fi alocat bani în bugetul din 2023 pentru implementarea unor măsuri de siguranță rutieră, de extindere a șoselei și instalarea unor parapeți de beton între sensurile de mers. Aceste investiții sunt absolut necesare și pot salva vieți.