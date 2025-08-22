Un cutremur de magnitudine 7,5 s-a produs în Strâmtoarea Drake, între America de Sud și Antarctica, a anunțat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC)

Nu există pericol de tsunami, relatează Reuters.

O avertizare emisă inițial pentru zonele de coastă din Chile a fost retrasă ulterior.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a revizuit în jos magnitudinea cutremurului, estimată inițial la 8, precizând că s-a produs la o adâncime de 11 km (7 mile).

Seismul s-a produs la peste 700 km sud-est de orașul argentinian Ushuaia, cu o populație de aproximativ 57.000 de locuitori, a precizat USGS.