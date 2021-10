Michael Schmidt este liderul celei mai mari reţele de dealeri auto din Europa Centrală și de Est pentru o marcă de lux. A părăsit România în anii ’80, împreună cu familia, ca să revină în țară după Revoluție. Rapid, a devenit unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri de pe meleagurile noastre, dar și un prieten de nădejde al lui Klaus Iohannis.

Prietenia celor doi a început încă de pe vremea în care Iohannis era primar al Sibiului și a devenit vizibilă în 2007, anul în care orașul a devenit capitală culturală europeană. Schmidt i-a oferit atunci primarului Klaus Iohannis o limuzină germană.

După prețiosul cadou, a venit imediat și gestul de mulțumire. În același an, dealerul auto a obținut autorizația pentru a-și construi o reprezentanță în Sibiu.

În 2015, Klaus Iohannis a devenit președintele României, iar Michael Schmidt, cel mai important personaj din anturajul președintelui.

Presa a scris că prietenia între cei doi ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă pentru contrainformațiile serviciilor secrete romanesti, SIE și SRI. De ce? Pentru că Michael Schmidt ar fi un agent vechi al BND, serviciul de spionaj al Germaniei. Iar aici ar activa încă dinainte de ’89. Presa a scris de mai multe ori despre legătura omului de afaceri sas cu Serviciului de informații externe german. Așa s-ar explica și trimiterea din Germania înapoi în România imediat după Revoluție pentru a ajunge la doar 34 de ani cel mai important dealer național al unei mărci auto premium.

Explicația ‘succesului’ său într-un interviu acordat publicației Wall Street este hilară:

Dintr-o întâmplare, în 1994 am fost în Germania și am conversat cu un amic care lucra la acolo și el zicea: „Uite, de un an de zile se chinuie cineva la București să facă ceva și nu reușește. Nu vrei să-l ajuți?”. M-am întâlnit, am bătut palma și pe 1 aprilie 1994 m-am instalat în primul corp de birouri mai profesionale, în Piața Unirii.

Acesta a fost răspunsul lui Michael Schmidt la întrebarea jurnalistului despre cum a devenit reprezentantul mărcii auto de lux în România.

Situația devine și mai interesantă dacă ne uităm către frumoasa și tânăra lui soție, Veronica.

„În momentul în care am vizitat cu sotul meu satul lui natal… O dată ce ai calcat în tinutul sasesc, te indragostesti de acel loc , asa cum mi s-a intamplat si mie”, declara Veronica Schmidt.

Ea este sora lui Renato Usatîi, despre care se spune că este agent al serviciului de informatii rus, adica FSB, după ce în spațiul public a apărut o interceptare în care Usatîi recunoaște calitatea sa în serviciul de informatii.

Soții SCHMIDT au apărut recent la două evenimente lângă președintele Klaus Iohannis. Unul la Criț, în județul Brașov, unde șeful statului a participat la un eveniment al fundației deținute de Michael Schmidt.

„Ideea de fundatie mi a venit mult mai tarziu …in 2010 cand am implinit 50 de ani ..Am zis ca in loc sa primesc 100 de cravate sau 100 de sticle de whisky de ziua mea, mai bine deschid un cont si oamenii sa imi doneze cat vor ei pentru un scop caritabil”, declara Michael Schmidt.

Al doilea eveniment a avut loc în urmă cu o săptămână, în Germnaia. În timp ce România era într-o profundă criză politică, Iohannis a primit premiului Carol cel Mare pentru că ”a prestat un serviciu semnificativ în interesul statului de drept și al independenței sistemului judiciar”. Iohannis a fost însoțit la eveniment de soție și de soții Michael și Veronica Schmidt.

De ce Klaus Iohannis se afișează insistent cu Michael Schmidt într-o perioadă în care clasa politică este în fierbere? Jurnaliștii au găsit o posibilă explicație.

Cumnatul lui Renato Usatîi, cel mai bun prieten al șefului statului, este vizat în două dosare grele de DNA. În ianuarie a părăsit țara și s-a stabilit la Viena. A revenit în urmă cu câteva luni direct la brațul președintelui.

Michael Schmidt a fost contactat de Realitatea PLUS pentru a dat un drept la replică.