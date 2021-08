Fostul senator Cristian Rizea susține că mulți din tabăra care îl susține pe Dragoș Săvulescu tremură acum de frică să nu fie deconspirați. Rizea consideră că aroganța l-a costat pe Săvulescu.

Avocatul Mihai Orășanu spune că, din păcate, infractorii sunt sfătuiți foate bine ce și cum să facă în așa fel încât să se piardă urma banilor.

„Din ce am înțeles, a fost o recuperare de doar 5% din sumele recuperate, chiar și la nivelul UE e doar de 1%. Asta din cauză că sunt cei care face astfel de afaceri sunt bine învățați ce să facă șiu cum să facă în așa fel încât să se piardă urma banilor. Noi, avocații, suntem de partea clienților mereu. Dar problema trebuie tratată din fașă. Controale ANAF ar trebui să fie mai aspre. Ele ar trebui să se ducă spre sumele de bani pe care le câștigă acești oameni. Niciodată nu s-a deschis vreo anchetă penală din oficiu. Blocăm justiția, care își face bine treaba”, spune avocatul.

Liberalul Mario De Mezzo spune că își dorește ca în timpul actualei guvernări sumele să se recupereze la buget.

„Este o rană deschisă nerecuperarea sumelor datorate. Am auzit că o variantă ar fi ca cei prinși să nu facă închisoare, ci doar să li se ia banii. Statul ar trebui să facă toate eforturile ca să recupereze banii. Nu sunt îngăduitor cu aceștia, ar trebui să meargă și la închisoare și să se recupereze suma. Mi-aș dori ca în perioada guvernării noastre să văd aceste sume recuperate la buget. Primul an de guvernare, cea Orban, putem să-l punem sub clemență din cauza pandemiei, pentru că sănătatea românilor a fost mai importantă. Rămân la părerea că pușcăria nu e de ajuns și trebuie recuperat prejudiciul. Pierzi și banii, faci și anii, deci te gândești de două ori mai bine. Cineva care nu are capabilitatea de a face un milion de euro pe forțe proprii, atunci va face pact cu diavolul”, a spus senatorul liberal.

„Sunt mulți care tremură dacă justiția din Grecia va accepta să-l extrădeze. Am tot vorbit de legaturi, de banii luați de la Primăria Capitalei, 50 de milioane de euro, de păriții lui Dragoș Savulescu prin niște acte notariale care nu prea sunt reale. Aroganța l-a costat pe Săvulescu acest eveniment. Nu a ezitat să se afișeze pe iaht, la vila lui din Sardinia, s-a cazat chiar și la celebrul hotel Splendido din Portofino. Dorința de a se distra și a-și etala stilul de viață, să fie alături de bogații planetei în Mykonos l-a costat. Din păcate, nu există nicio șansă dacă nu se pune în practică și confiscarea averii extinse. O parte din banii obținuți din tunul „Parcul Verdi” sunt la părinții lui Săvulescu și a lui Radu Budeanu. Ce să le facă DNA, că au 80 de ani. Revelionul 2013 l-am petrecut la Cazinoul Sinaia. Omul lui Ghiță, Romeo Niculae, era la masă cu mine și cu Ovidiu Tender. Romeo Nicolae le punea bețe în roate concurenților lui Ghiță”, a declarat Cristian Rizea.

Jurnalistul Bogdan Comaroni consideră că Dragoș Săvulescu este doar un personaj scos în față de servicii, iar taberele din spatele lui îl protejează, interesele financiare fiind uriașe.

„Se afișează foarte arogant, dar e un om scos în față de serviciile secrete și firmele lor interpuse. Milioanele, de fapt, se învârt în spatele lui, iar echipa din spatele lui va face totul să nu ajungă în România. Mi s-a părut ciudat să părăsească Italia ca să se expună, fără să știi că ăia din spatele tău sunt atât de puternici în așa fel încât vor bloca toate căile de a te aduce în fața justiției. Interesele sunt mari, este o structură întreagă care scoate oameni la înaintare. Serviciile au fost puse paznici la oi. Săvulescu spunea că e nevinovat și că serviciile secrete au intervenit în justiție. Există tabere care acționează una împotriva alteia. Există o ipoteza. Se spune că va fi sacrificat, și că se știa de această depalsare în Mykonos”, conchide Comaroni.

