Consiliul Superior al Magistraturii reclamă, într-un comunicat emis luni, în ziua angajării răspunderii, existenţa unei campanii de defăimare a judecătorilor şi procurorilor, campanie iniţiată şi întreţinută de luări de poziţie repetate din zona factorului politic şi promovate intens în presă şi care are ca scop, consideră CSM, să distragă atenţia de la problemele economice şi sociale cu care se confruntă societatea.

Reţelele sociale abundă în luări de poziţie de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor. Manifestări similare au avut loc şi în incinta instanţelor, chiar în sălile de judecată. Este ameninţată integritatea fizică şi psihică a magistraţilor şi a membrilor familiilor acestora, fenomen de o gravitate excepţională care tinde să se extindă – mai scrie în comunicat