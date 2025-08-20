Tichetul electronic de energie poate fi solicitat începând de miercuri, 20 august, în platforma electronică EIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Susţinem românii vulnerabili la plata energiei electrice! Împreună cu colegul meu Petre Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, am lansat astăzi platforma electronică EPIDS – epids.mmuncii.ro, implementată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Mecanismul de sprijin aduce siguranţa că lumina rămâne aprinsă şi căldura nu lipseşte din casele celor care au nevoie. Persoanele eligibile pot solicita tichetul de energie, în valoare de 50 lei/lună, folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică”, a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

Cine poate beneficia de tichetul de energie

De sprijin pot beneficia persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei, familiile cu venit net lunar/membru de până la 1.784 lei. Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduşi automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

„Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă faţă facturilor şi să treacă mai uşor prin această perioadă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Continuăm să construim politici care arată că grija pentru cei mai expuşi este unul dintre fundamentele guvernării noastre în cadrul coaliţiei”, a transmis, la rândul său, ministrul Muncii, pe pagina sa de Facebook.

Persoanele care nu au acces la internet pot depune o cerere la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale începând cu data de 28 august.

Tichetul are o valoare de 50 de lei și va putea fi folosit doar pentru plata facturilor la energia electric, până la data de 31 martie 2026.

Cum se poate cere tichetul de energie

Solicitanţii trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în ţară. Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie şi august 2025, cererile trebuie depuse în aplicaţia EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

„Banii nu se dau în numerar şi nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie. Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poştale, unde cetăţeanul trebuie să prezinte factura şi un act de identitate. Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026”, se menţionează în comunicat.

În cazul în care beneficiarul acestui drept îşi schimbă adresa sau componenţa familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicaţia EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poştale.