Consiliul Judetean Buzau a castigat procesul cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura si trebuie sa i se deconteze peste 1,2 milioane lei reprezentand sumele aferente anului scolar 2017-2018 pe programul ,,Lapte-corn”.

Desi Consiliul Judetean este contractantul in acest program, decontarea sumelor este aprobata de APIA. Pentru ca au fost probleme cu contractul de furnizare, APIA Buzau a refuzat plata Consiliului Judetean, pentru anul scolar 2017 – 2018 a peste 1 milion de lei, dupa ce s-a considerat ca nu au fost respectate anumite proceduri la licitatia organizata in acel an.

,,Ambele cereri semestriale au fost respinse la plata, s-a aplicat o corectie financiara de 100% la valoarea de 1.227.000 lei”, a precizat directorul executiv al APIA Buzau, Claudia Stelea. Consiliul Judetean a contestat decizia APIA. Si a castigat in prima instanta, la Tribunalul Buzau, dar APIA a depus recurs impotriva deciziei.

,,Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a APIA-Centrul Judetean Buzau invocata de parata APIA-Centrul Judetean Buzau. Admite cererea astfel cum a fost modificata. Dispune anularea notificarii de respingere nr. 16799/04.09.2018 privind solutionarea cererii de plata nr. 7039/21.05.2018, respectiv ajutorul financiar in cadrul programului pentru scoli si efectuarea platilor aferente cererii de plata”, se precizeaza in decizia instantei. Pe 9 decembrie, Curtea de Apel Ploiesti a solutionat definitiv procesul in favoarea Consiliului Judetean Buzau, respingand recursurile APIA si Centrului Judetean Buzau.