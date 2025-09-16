Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o alertă de Cod Galben pentru mai multe localități din județul Bihor. Avertizarea este valabilă între orele 18:00 și 19:15.

Zonele vizate sunt Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Popești, Diosig, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Balc, Chișlaz, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Borș, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Tămășeu, Spinuș, Boianu Mare și Viișoara.

Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 55–65 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–3 cm.

