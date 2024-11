Ultimul sondaj dat publicității de INSOMAR arată o luptă extrem de strânsă pentru finala prezidențială. Potrivit cercetării, pe prima poziție se situează Marcel Ciolacu cu 24,4% intenție de vot, iar pentru locul 2 se bat liderii PNL și AUR.

Astfel, George Simion ar fi votat de 16,2% dintre români, în timp ce pentru Nicolae Ciucă ar vota 15,6%. Următorul candidat, respectiv Elena Lasconi, este mult sub cei doi, având doar 12,7% intenție de vot.

Se poate observa, așadar, că bătălia pentru locul doi se va da între Nicolae Ciucă și George Simion, candidatul USR fiind la o distanță de aproape 4%, mai mare decât marja de eroare. Competiția dintre candidatul PNL și cel al AUR este una extrem de strânsă, diferența dintre cei doi fiind una nesemnificativă.

Chiar dacă are un scor ușor mai mic decât George Simion, șansele mai mari pentru turul 2 le are Nicolae Ciucă. Sunt doi factori importanți care joacă în favoarea candidatului PNL.

Primul factor este dat de forța partidului pe care îl are în spate Nicolae Ciucă. PNL are aproape o jumătate din numărul total de primari și aproape o treime din președinții de Consilii Județene. Vorbim, așadar, despre o structură mult mai puternică decât cea a AUR. Dacă PNL reușește să mobilizeze această resursă, ea poate aduce ușor 3-4% în plus pentru Nicolae Ciucă.

Un alt factor nu mai puțin important este dinamica intenției de vot. Toate datele de până acum arată că liderul PNL este în creșterea preferințelor electorale. Acest lucru este remarcat de mai mulți analiști și sociologi, care arată că Nicolae Ciucă reușește să crească în sondaje de la o săptămână la alta.

De cealaltă parte, George Simion pare să-și fi atins potențialul, mai ales după ce la nivel public a început să se discute intens blatul PSD-AUR. De altfel, așa se explică indirect și creșterea lui Nicolae Ciucă. O parte din electoratul de dreapta pare că s-a reorientat în această perioadă către candidatul PNL, de frica scenariului unei finale PSD-AUR.

În concluzie, competiția pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale va fi una extrem de strânsă. Nicolae Ciucă și George Simion sunt umăr la umăr cu trei zile înaintea zilei votului. Totul va depinde de mobilizarea PNL și de dinamica electorală menționată mai sus.

Sursa: Realitatea Din PNL