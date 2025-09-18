Cinci administratori ai unor firme cu activitate de transport alternativ de persoane au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală, dare de mită şi spălare de bani.

Prejudiciul a fost estimat la peste 67 de milioane de lei.

Prejudiciul adus bugetului de stat ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în contabilitate a 14 societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către fisc, dar și prin ascunderea sursei impozabile, ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă.

Potrivit DNA, din mai 2022 până în ianuarie 2025, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane, care, sub controlul inculpaților, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1.000 de șoferi.

După ce recrutau șoferii, inculpații obțineau autorizația de la Autoritatea Rutieră Română și înscrierea pe platformele de ride-sharing.

Din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații care coordonau firmele de transport opreau un comision între 8 și 12 procente, iar restul era virat șoferilor.

Având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, șoferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal. După ce erau plătiți șoferii, inculpații ar fi retras sumele rămase de la bancomat.

Activitatea se desfășura în această modalitate până când firma intra în atenția fiscului, după care era mutată pe o altă societate.

Unul dintre inculpați ar fi retras de la bancomat, din contul a opt firme controlate de el, peste 13 milioane de lei, din care ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant și un service auto.

Practic, din activitatea de transport alternativ, toate sumele încasate de la clienți ar fi fost împărțite între inculpați și șoferi, fără ca bugetul de stat să fi încasat TVA, impozit pe venit sau contribuții salariale.