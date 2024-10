În ultimii zece ani, 90 de persoane s-au electrocutat în zonele de cale ferată din ţară, Compania Naţională de Căi Ferate (CNCF) „CFR” SA arătând că, de-a lungul timpului, mulţi tineri au ignorat semnele de avertizare a pericolului şi au fost grav răniţi ori şi-au pierdut viaţa pentru un selfie făcut la înălţime, pe vagoanele de tren sau pe podurile feroviare.

Potrivit CNCF „CFR” SA, accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, care cuprinde fâşiile de teren în limita a 20 metri fiecare situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, este strict interzis.

„În zona căii ferate electrificate, accesul persoanelor la o distanţă mai mică de 1,5 metri de linia de contact aflată sub tensiune este strict interzis. Tensiunea în linia de contact este de 27.000 de volţi. Cablul sub tensiune creează un câmp electric care poate fi periculos la distanţe mici. Un om care se apropie de cablu, urcându-se pe vagon sau pe locomotivă, devine un fel de paratrăsnet. Adică, fiind neutru din punct de vedere electric, are loc o străpungere a aerului şi o descărcare electrică, formându-se astfel un arc electric (care se formează la o distanţă mai mică de 1,5 metri de linia de contact)”, a transmis pentru AGERPRES, CFR SA.

Compania de căi ferate atrage atenţia că semnalizarea zonelor de siguranţă ale infrastructurii feroviare, precum şi a zonelor cu potenţiale pericole de producere a unor accidente grave se face prin afişe sau alte semne corespunzătoare, iar pe stâlpii liniei de contact şi pe alte construcţii feroviare aflate în zona de influenţă a liniilor electrice aeriene sunt inscripţii de avertizare privind pericolul electric existent şi interzicerea atingerii elementelor liniei de contact.

„Deşi este interzis şi periculos să-ţi faci poze pe calea ferată, în ultimii ani, destul de mulţi tineri au ignorat semnele de avertizare a pericolului, şi au fost grav răniţi sau şi-au pierdut viaţa, pentru un selfie făcut la înălţime, pe vagoanele de tren sau pe podurile feroviare. Menţionăm faptul că, atât CFR, cât şi Poliţia TF au organizat campanii publice de conştientizare a pericolului existent pe calea ferată, atunci când sunt ignorate semnele şi indicatoarele de avertizare din zona feroviară. Prin urmare, tragem un semnal de alarmă şi le reamintim oamenilor, dar în special tinerilor, că este interzis şi periculos să se urce pe vagoane, să atingă cablurile electrice, şinele sau orice fel de instalaţie electrică sau să traverseze prin locuri nemarcate sau nesemnalizate. Statistica accidentelor prin electrocutare din ultimii 10 ani: 2014 – 2020: 60 de cazuri de persoane electrocutate în zonele feroviare; 2021 – 2023: 27 de cazuri de persoane electrocutate în zonele feroviare; 2024 (ianuarie – august) – 3 cazuri de persoane electrocutate”, informează sursa citată.

AGERPRES