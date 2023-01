De Bobotează, credincioșii au mers în număr mare pe malul râului Buzău, unde a fost martirizat cu peste 1.600 de ani în urmă Sfântul Sava Gotul, unul dintre primii martiri creştini ai neamului.

Anul acesta, patru tineri s-au încumetat să intre în apele reci ale râului Buzău, ca să aducă la mal crucea aruncată de preot. Un bărbat de 34 de ani, din comuna Gherăsaeni, este norocosul care a prins crucea în acest an. Cătălin Barcan are 23 de ani și a fost pentru prima dată când a participat la recuperarea crucii aruncate de preoți în apa râului Buzău. Acum, buzoianul este de părere că-i va merge bine tot anul. Bărbatul este căsătorit și are o fetiță.

Peste o mie de buzoieni au mers, de la Catedrala Sfântul Sava, până la malul râului Buzău. Aici, un sobor de preoți, în frunte cu arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Înalt Preasfinția Sa Ciprian, a oficiat slujba religioasă de sfinţire a râului şi a recipentelor umplute cu Aghiasmă Mare. La ceremonial au participat și numoeroase oficialități din administrația locală.

La finalul slujbelor, credincioșii au primit aghiasma mare, apa sfințită, tămăduitoare.

