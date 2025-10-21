Planurile pentru un summit între Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta au fost anulate, a confirmat Casa Albă. Deși fostul președinte american sugerase o întâlnire „în săptămânile următoare”, discuțiile au eșuat după divergențe majore între Washington și Moscova.

Secretarul de stat Marco Rubio trebuia să se vadă cu ministrul rus de externe, Sergey Lavrov, dar întâlnirea a fost anulată, cei doi discutând doar telefonic.

Potrivit CNN, nu există în prezent planuri pentru o întâlnire față în față între Trump și Putin. Surse diplomatice vorbesc despre neînțelegeri profunde privind condițiile pentru încheierea invaziei din Ucraina.

Volodimir Zelenski a legat prăbușirea negocierilor de decizia SUA de a nu furniza Ucrainei rachete Tomahawk. „Rusia face din nou tot posibilul să abandoneze diplomația”, a spus liderul ucrainean.

Oficialii americani consideră că Rusia refuză compromisuri și cere cedarea de teritorii ucrainene, în timp ce Trump ar fi propus înghețarea frontului actual. Kremlinul insistă și pe demilitarizarea Ucrainei, lucru respins de Kiev.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a transmis că „nu există date confirmate pentru summit”, subliniind că o pregătire serioasă ar putea dura mult timp.

În ciuda blocajului, discuțiile dintre Rubio și Lavrov ar putea fi reluate în această săptămână, dar șansele pentru un acord rămân minime.