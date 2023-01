Fostul ministru de Interne s-a declarat ferm convinsă că mitingul din 10 august 2018 a fost doar vârful aisbergului și că totul a făcut parte dintr-un plan bine pus la punct. Carmen Dan povestește și cum cei de la SRI au refuzat să desecretizeze dosarul 10 august, pe motiv că ei sunt furnizori de informații clasificate, deși în tot dosarul erau doar 2 pagini cu informații de la SRI.

„Cred că pe 7 sau 8 august am primit mesajul. A fost pur și simplu un anunț, după o ședință de guvern. Ideea este că țin minte că am fost singurul ministru care a intervenit, pentru că știam că va interveni acest protest și i-am reamintit premierului Viorica Dăncilă că pe 10 august se va întâmpla o manifestare și că nu am cum sa plec. A fost categorică, mi-a spus că tot guvernul trebuie să plece. I-am spus că nu plec și că mă voi duce la minister dacă e nevoie. Așa că, de pe 7 până pe 10 august și eu am fost în concediu. M-am întrebat dacă are informații despre aceste evenimente. Eu nu am avut. Am primit de la serviciile de informații 2 sau 3 note și evident făceam o documentare separată și cu structurile specializate ale MAI. Am spus-o și atunci. Erau postările pe Facebook ale domnilor Dide și alți membri Rezist. Până în acel moment nu au existat informații că acel miting va degenera. Din informațiile primite, nu au existat motive de temere să cred că va avea loc o lovitură de stat. Am fost taxată, atunci, că am ieșit și am spus că a fost o tentativă de lovitură de stat. De la SIE nu-mi aduc aminte să fi primit mesaje. Eu am informat -o pe Dăncilă și pe Paul Stănescu (premier interimar atunci). Ce venea la MAI trimiteam și în restul guvernului. Iohannis nu mi-a cerut, dar nici noi nu i-am trimis.

„Serviciile au fost prezente în piața pe 10 august”

Serviciile au fost prezente în piața pe 10 august. S-a organizat protestul în Piața Victoriei și acolo a fost înființat un centru de comandă înaintată al misiunii, ministrul nu a fost acolo, dar a avut ministerul reprezentanți acolo. Era un centru comun cu poliția, jandarmeria, prefectura. Nu știu dacă a fost și un reprezentant SRI. Dar, informațiile din piață erau transmise către acel centru. S-a tot insistat asupra caracterului spontan al manifestației. Am intrat în concediu, iar secretarul de stat pe ordine publică a fost delegat. Acesta pregatea misiunea din partea MAI. Ce n-am înțeles, dar am aflat ulterior, când au venit documentele, de ce s-a înființat acel centru de comandă în Piata Victoriei. Deși era atribuită MAI s-o facă. S-a făcut un raport al jandarmeriei care releva un nivel de risc mediu al protestului. Cumva, de la acel nivel mediu s-a trecut la nivel scăzut. Ca urmare a faptului acesta, competența de gestionare a trecut la Jandarmeria Româna. Ei au delegat gestionarea misiunii către Jandarmeria București. Ei au organizat centrul de comandă la Palatul Victoria. Am tot insistat că nu am cum să intervin, că nu sunt polițisit sau jandarm. De ce, când aveam viscole și geruri, le gestionam la MAI, iar la acest protest am delegat această responsabilitate.

Eu spuneam de schimbarea nivelului de risc al misiunii, deși nu a fost nelegal, însă, părerea mea a fost ca responabilitatea protestului ar fi trebuit să fie la MAI. Ne-am fi asumat responabilitatea proporțional cu amploarea evenimentului. Orice decizie care s-a luat la centrul îanintat sunt sigură că a fost notată. Începând cu 11 august asta am făcut. Foarte repede s-a făcut raportul, ce a fost depus la comsiile din Senat și la dispoziția Parchetului. A fost clasificat pentru că în cuprins erau date de la SRI. Acele note de informare au nivel de clasificare secretă. Am făcut imediat toate demersurile instituționale pentru a declasifica raportul, a fost declasificat în proporție de 96%. Vreo 2 pagini au rămas ascunse, datele de la SRI. A fost greu și pentru mine de ce nu s-a declasificat de tot, iar când a cerut domnul Vela s-a putut. MAI era beneficiarul, a declasificat toate informațiile din raport, mai puțin ce a inserat SRI. A fost o adevarată campanie cu declasificare informațiilor transmise pe stațiile portabile. Vela a avut mereu convingerea că va descoperi că ministrul Carmen Dan trimitea mesaje ca oamenii să fie gazați în piață. A fost un moment jenant. Există un ordin, la nivelul Jandarmeriei, care spune clar că pe stațiile radio portabile convorbirile nu sunt clasificate. Acolo nu furnizezi și nu primești date secrete. Greșeala a plecat că suportul optic a fost clasificat, adică CD-ul pe care s-au înregistat aceste convorbiri. S-a făcut un adevărat circ pentru declasificarea unor informații neclasificate.

Nu știu cine a dat ordinul pentru gazarea populației. Parchetul ne poate spune și comandantul acțiunii. Presupun că nu o făcea de unul singur. Odată ce misiunea s-a trimis către Jandarmeria București, comandantul acțiunii a fost directorul adjunct. Mai toată lumea și-a delegat atribuțiunile în timpul mandatului.

„Puteam da ordine „ilegale” și de la adăpostul concediului”

„SRI nu a vrut desecretizarea datelor”

Mi s-a spus că muniția de intervenție, printre care și gazele lacrimogene, care parte din arsenalul forțelor de ordine. Ea se folosește gradual conform regulamentelor militare. Am vrut să aflu și mi s-a explicat că atunci când nivelul de risc, această muniție sunt folosite pentru evitarea contactului direct. Mi s-a mai spus că firmele care vând aceste gaze oferă și garanții că nu este periculoasă. Efectul acestor gaze durează până la 48 de ore și nu lasă alte sechele. Există și documentație care atestă această chestie.

De la ce au pornit violențele în piață

Pe stațiile celor din piață se dădeau mesaje că niște polițisti sunt atacați. În momentul în care s-au deplasat acolo, cei trei jandarmi au fost extrași din grup și bătuți. Mai grav este că violența la care a fost supusă jandarmerița a fost mai puțin grav, dar pentru mine a fost greu când am primt informația că a dispărut arma și muniția. M-am gândit ce se întâmpla dacă cel care a luat arma și începe să tragă. Atunci s-a luat decizia de a elibera piața. Legea spune că daca există un atac la forțele de ordine, poți interveni fără somații. Dar, au fost somații și sonore și luminoase. Au fost două temeiuri legale, unul – ordinul de interventie, semnat de prefect, iar al doilea temei legal a fost atacul asupra forțelor de ordine.

Convingerea mea este că totul a făcut parte dintr-un plan bine organizat, era un grup paramilitar, erau fonduri. Există o lucrare de la Jandamermie, înaintată la DIICOT, care arata existența unor servere de afară care minau criptomonede. Sunt convinsă că există niște nume, pentru că reprezentanții protestatarilor erau urmăriți. Nu pot spune că ne-am trezit cu un protest și acolo am luat cunoștință de acele acțiuni”, a declarat fostul ministru de Interne, Carmen Dan, în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.