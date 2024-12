NU le faceți pe plac, nu intrați în jocul lor, stați liniștiți alături de familie, aveți încrede că lucrurile vor merge în bine, pentru că Dumnezeu este cu mine.

Apartenența la UE si NATO și, în special, scutul de la Deveselu?

Eu am de apărat o singură lege, bunăstarea poporului român.

Toată politică externă a României in ultimii ani demonstrează nu doar lipsă de inteligență, ci o crasă trădare a intensului național.

Cu scutul de la Deveselu este EXCLUSĂ orice variantă de a-l elimina. Pe mine mă interesează să știu exact ce est acolo, să îmbunătățesc situația, daca e posibil, să înțelegem că o pace durabilă înseamnă și o armată puternică. Deci nu am nicio intenție să renunț (la scutul de la Deveselu – N.R.) , ci doar să țiu precis despre ce este vorba, mai ales in această situație.

Despre falimentul partidelor

Majoritatea parlamentară care va trebui să propună primul ministru și pe baza calităților și pe baza programului mei „„Hrană, Apă, Energie”, pentru că aceasta trebuie discutat, vom ajunge la un consens pentru binele și bunăstarea poporului, De aceea am făcut această remarcă la adresa partidelor, deoarece pentru prima dată partidele vor asculta de voința poporului.

Eu nu sunt un om corect politic, vreau să fie clar, de asta mi-am dat demisia din toate instituțiile în care am lucrat.

LIVE TEXT/DIRECT AICI

Caravana Realitatea PLUS, care a putut fi observată astăzi pe străzile Bucureștiului, a fost primită cu emoție și aplauze de oameni. Caravana anunță emisiunea-eveniment din această seară, de la Realitatea PLUS, care-l are ca invitat pe candidatul independent Călin Georgescu, clasat pe primul loc în turul 1 al alegerilor prezidențiale.