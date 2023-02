Prima Olimpiadă WorldSkills de Bucătari și Ospătari din România, derulată la Slănic Moldova în perioada 24-26 ianuarie 2023, adresată elevilor care se pregătesc pentru o carieră în domeniul gastronomiei. Olimpiada a avut un juriu internațional, din acesta făcând parte 5 experți belgieni de talie internațională și a fost derulată după formatul WorldSkills și recunoscută de Ministerul Educației din România. Olimpiada a fost organizată de Colegiul N.V. Karpen, Bacău, și Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, Buzău, cu sprijinul și implicarea Hotel Dobru și Complex Panoramic din Slănic Moldova, județul Bacău

Parte din proiectul Erasmus Plus Exchange of Good Practices in the Implementation of VET Competitions, Olimpiada, la care participă elevi de liceu și școli profesionale, este bazată exclusiv pe probe practice de concurs, evaluate de un juriu internațional format din experți din Belgia și profesori de specialitate din cadrul liceelor implicate, pregătiți în stagii de formare derulate în Franța.

Lista câștigătorilor la Concurs bucătar:

Locul 1 – MISĂILĂ GEORGEL MIREL, Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, Buzău, jud. Buzău – Prof. coord. Daniel Negoiță

Locul 2 – DOBRE CARMEN ELENA, Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, Buzău, jud. Buzău – Prof. coord. Daniel Negoiță

Locul 3 – DUMITRAȘCU ANDREEA, Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, Buzău, jud. Buzău – Prof. coord. Daniel Negoiță

Mențiune – MOISEI IONUȚ, Colegiul Economic Ion Ghica, Bacău, jud. Bacău – Prof. coord. Manuela Bordeian

Lista câștigătorilor la Concurs ospătar

Locul 1 – RĂUȚĂ DRAGOȘ, Colegiul N.V. Karpen, Bacău, jud. Bacău – Prof. coord. Doina Nechitoi și Daniela Dimitriu

Locul 2 – DEMȘA MARTINA, Colegiul N.V. Karpen, Bacău, jud. Bacău – Prof. coord. Doina Nechitoi și Daniela Dimitriu

Locul 3 – BÎRGĂOANU PETRIȘOR, Colegiul N.V. Karpen, Bacău, jud. Bacău – Prof. coord. Doina Nechitoi și Daniela Dimitriu

Mențiune- CHIȘCĂ MIHAI VALENTIN, Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, Buzău, jud. Buzău – Prof. Constanța Marin

Olimpiada este o activitate educațională în premieră în România, care oferă elevilor oportunități pe piața internațională a muncii, dar care are și menirea de a elimina stereotipurile și prejudecățile cu privire la meseriile din domeniul gastronomiei. Rolul competițiilor WorldSkills este de a oferi recunoaștere celor care au atins nivelul de excelență în formarea profesională și de a ne aminti tuturor cât de importante sunt meseriile în societate.

Olimpiada WorldSkills de Bucătari și Ospătari din România, derulată la Slănic Moldova, este parte dintr-o serie de 8 olimpiade pe care Fundația WorldSkills România le derulează în perioada ianuarie – martie 2023.

Calendarul competiții WorldSkills care au loc în 2023 este:

6-8 februarie, Lugoj – Olimpiada de Tehnologia Modei (găzduită de Valeriu Braniște)

16-18 februarie, Cluj-Napoca – Olimpiada de Brutari și Cofetari Patiseri (găzduită de Puratos Innovation Center)

15-19 martie, București – Olimpiada de Coafor-Stilist (găzduită de UCECOM Spiru Haret)

15-19 martie, București – Olimpiada de Cosmetică și Înfrumusețare (găzduită de Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu)

15-19 martie, București – Olimpiada de Mecanici Auto (găzduită de Porsche București Nord)

