Zece buzoieni au fost răpuși de noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Printre victime este și un tânăr de 35 de ani, care nu avea altceva decât o anemie ușoară. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, în județul Buzău au fost confirmate 60 de cazuri noi de infectare. Pacienții au vârste între 13 ani și 88 de ani.

Potrivit autorităților sanitare la Buzău a fost raportate marți, zece decese care ridicat la 322 numărul de decese cauzate de COVID-19 de la începutul pandemiei. Cel mai vârstnic avea 86 de ani, iar cel mai tânăr, 35 de ani.

Conform raportului DSP, tânărul s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, cu simptomatologie respiratorie severă. A fost testat și confirmat cu SARS-CoV-2 pe data de 19 martie și transferat pe secția de Pneumologie.

Evoluția clinică a fost nefavorabilă, fiind necesar transferul la Terapie Intensivă, pe 21 martie. La 1 aprilie, tânărul a decedat, spre uimirea rudelor și tuturor cunoscuților care îl știau sănătos.

De altfel, în raportul în care apare decesul bărbatului de 35 de ani, autoritățile sanitare menționează doar o anemie ușoară în dreptul comorbidităților. Acesta era marinar și se pregătea să plece pe mare.

DECES 315

Pacienta in varsta de 82 ani din Buzau este testata si confirmata cu SARS CoV2 prin test rapid antigenic de catre un echipaj al SAJ Buzau in 25.03.2021. Se interneaza la SJU Buzau – sectia ATI pentru tratament specific. Evolutia clinica este nefavorabila iar in 30.03.2021 pacienta a decedat.

Comorbiditati: HTA, AVC (in antecedente).

DECES 316

Pacient in varsta de 51 ani din Sapoca se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie severa. Este testat si confirmat cu SARS CoV2 in 26.03.2021 si internat pe sectia de ATI. Evolutia clinica este nefavorabila, astfel ca in 03.04.2021 survine decesul.

Comorbiditati: colecistopacreatita acuta in observatie, etilism cronic.

DECES 317

Pacient in varsta de 70 ani din Buzau este testat si confimat cu SARS CoV2 prin test rapid antigenic de catre un echipaj al SAJ Buzau in 20.03.2021. Se interneaza de urgenta in SJU Buzau pe sectia ATI cu insuficienta respiratorie severa. Evolutia clinica este nefavorabila, astfel ca in 31.03.2021 pacientul a decedat.

Fara comorbiditati cunoscute (nici din spital si nici din evidentele medicului de familie).

DECES 318

Pacienta in varsta de 84 ani din Buzau este testata si confirmata cu SARS CoV2 prin test rapid antigenic de catre un echipaj al SAJ Buzau in 26.03.2021. Se interneaza la SJU Buzau pe sectia de ATI unde a decedat in 03.04.2021.

Comorbiditati: HTA, obezitate, insuficienta circulatorie cerebrala.

DECES 319

Pacienta in varsta de 81 de ani din Florica se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simpotmatologie respiratorie. Este testata si confirmata cu SARS CoV2 si transferata la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Evolutia clinica este nefavorabila astfel ca in 05.04.2021 survine decesul

Comorbiditati: ICC cl II NYHA, HTA.

DECES 320

Pacienta in varsta de 75 de ani din Ulmeni este testata si confirmata cu SARS CoV2 prin test rapid antigenic de catre un echipaj al SAJ Buzau in 03.04.2021. Se interneaza de urgenta pe sectia de ATI a SJU Buzau unde a decedat o zi mai tarziu.

Comorbiditati: HTA, sechele TBC, neoplasm digestiv operat (2019).

DECES 321

Pacienta in varsta de 78 de ani din Buzau se prezinta la UPU a SJU cu simptomatologie respiratorie severa. Este testata si confirmata cu SARS CoV2 in 17.03.2021 si internata pe sectia de ATI. Evolutia clinica este nefavorabila astfel ca in 04.04.2021 pe fondul comorbiditatilor, survine decesul.

Comorbiditati: BPOC cu episoade acute, anemie secundara.

DECES 322

Pacient in varsta de 35 de ani din Buzau se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie severa. Este testat si confirmat cu SARS CoV2 in 19.03.2021 si transferat pe sectia de pneumologie. Evolutia clinica este nefavorabila fiind transferat pe sectia de ATI in 21.03.2021 iar in 01.04.2021 pacientul a decedat.

Comorbiditati: anemie usoara.

Sursa: Realitatea de Buzau