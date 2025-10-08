Un număr de 55 de preșcolari din comuna Cilibia nu au mai ajuns miercuri la grădiniță după ce Inspectoratul Școlar Județean Buzău a luat hotărârea de a suspenda cursurile, ca urmare a faptului că unitatea de învățământ a fost inundată.

Potrivit conducerii Instituției Prefectului Buzău, în județ fenomenele meteo înregistrate în ultimele ore nu au avut efecte deosebite. O singură grădiniță a fost închisă, după ce apa din curte, acumulată în urma ploilor, a pătruns în interiorul imobilului.

‘Am avut episoade de vânt care au doborât câțiva copaci, dar nu au afectat autoturisme sau persoane. O singură grădiniță a fost închisă, structura școlii din Cilibia. Apa din curte a intrat în grădiniță și copiii nu puteau să stea acolo. Se acționează pentru scoaterea apei și curățarea interiorului grădiniței. S-a închis în această dimineață, a fost dată o hotărâre a Inspectoratului Școlar’, a declarat pentru AGERPRES prefectul județului Buzău, Liliana Sbîrnea.

Conform hotărârii IȘJ, a fost luată măsura suspendării cursurilor la Grădinița cu program normal Cilibia a Școlii gimnaziale comuna Cilibia, în contextul inundării spațiului destinat desfășurării activităților instructiv – educative, până la remedierea situației.

‘Am organizat un consiliu de administrație, am anunțat ministerul, prefectura, că la grădiniță s-a inundat localul. Am luat hotărârea să se întrerupă cursurile, până se remediază situația. Apa a venit din curte. Copiii nu au ajuns la grădiniță, s-a întâmplat la prima oră, au fost anunțați, am suspendat cursurile. Copiii stau acasă și probabil până mâine situația va fi remediată’, a precizat pentru AGERPRES inspectorul general al IȘJ Buzău, Daniela Palcău.

Miercuri dimineață pompierii buzoieni au mai intervenit pentru degajarea unor arbori căzuți în municipiul Buzău și în comuna Balta Albă.

