Au mai rămas doar cinci zile până la ședința care ar putea duce la demisia premierului. Magistrații CCR se reunesc miercuri pentru a analiza moțiunile depuse de opoziție împotriva măsurilor asumate în Parlament de Guvernul Bolojan. Printre acestea se numără și reforma pensiilor speciale, care a generat un blocaj major în sistemul judiciar și a adâncit tensiunile dintre președinte și premier.

Bolojan își menține poziția și afirmă că, dacă proiectul nu va fi validat de CCR, își va da demisia. Premierul a subliniat că nu poate accepta respingerea propunerilor sale privind pensiile magistraților, deoarece un șef de guvern care ar rămâne în funcție fără capacitatea de a-și exercita mandatul până la capăt ar însemna „înșelarea cetățenilor”.

„Mi s-a părut foarte corect și cinstit față de cetățenii României și față de partenerii de coaliție să spun că, atunci când îți asumi o răspundere importantă în condiții dificile, trebuie să respecți planul și să faci tot ceea ce ține de tine pentru a-l îndeplini,” a declarat premierul Ilie Bolojan.

CCR urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, fără dezbatere parlamentară și în absența unei moțiuni de cenzură.

Sursa: Newsinn