Viața bate filmul! Iar asta vedem în fiecare zi. Deși perioada grădiniței ar trebui să fie una dintre cele mai frumoase etape pentru un copil, pentru Bogdănel lucrurile s-au schimbat după ce a primit un diagnostic crunt: fibroză chistică, o boală care provoacă probleme respiratorii sau digestive. Acum, la cei 4 ani, Bogdănel ia 14 pastile pe zi și este dependent de aparatura medicală cu care face aerosoli. Viața lui și a părinților sai s-a schimbat radical: costurile sunt uriașe, iar o mare parte din bugetul familiei este alocat pentru medicamente, aparate, alimente și fizioterapie. Cu toate acestea, Bogdan este un copil plin de energie, curajos și se bucură de fiecare clipă, dar are, însă, nevoie de ajutorul nostru.

Curajos, plin de energie, curios și inteligent. Sunt doar câteva dintre cuvintele care îl descriu cel mai bine pe Bogdănel. Îi place să se joace și profită din plin de fiecare moment. Este pasionat de aventură și nu îl sperie niciun traseu din parcurile tematice. Viața lui s-a schimbat însă în urmă cu zece luni, atunci când a fost diagnosticat cu o boală cruntă: fibroza chistică.

„Am aflat în urmă cu zece luni, după niște crize de tuse pe care nu le înțelegeam. Am hotărât să-i facem niște analize, i-au ieșit niște valori ridicate la ficat de care noi știam, dar medicii la care noi am fost până să descoperim ne-au spus că nu sunt valori atât de grave, care ar trebui să ne îngrijoreze. Majoritatea doctorilor ne-au spus că sunt viroze, bronșiolite sau chiar pneumonie. Am fost la Grigore Alexandrescu, în urma unei radiografii a reieșit că e pneumonie, a fost tratată cu antibiotic”, spune Alexandra, mama lui Bogdănel.