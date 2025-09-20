Avioane poloneze și ale aliaților NATO au fost ridicate de urgență sâmbătă dimineața pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei, după ce Rusia a lansat un val masiv de atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv în apropierea frontierei poloneze.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră și de recunoaștere radar au fost plasate în stare de alertă maximă”, a transmis centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj publicat pe platforma X.

La ora 5:40, aproape întreg teritoriul Ucrainei se afla sub alertă aeriană, după ce armata aeriană ucraineană a emis avertismente privind atacurile rusești cu rachete și drone.

Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni, inclusiv zona capitalei Kiev și regiuni din vestul țării, aflate în proximitatea graniței cu Polonia.

Explozii au fost raportate în orașele Pavlohrad și Mîkolaiv în jurul orei 4:40 dimineața, ora locală, în timpul primului val de atacuri. Alte deflagrații s-au auzit mai târziu în Dnipro, la scurt timp după ora 6:00.

Alarmele de raid aerian au fost activate în toate regiunile Ucrainei în jurul orei 5:45 dimineața și s-au încheiat în jurul orei 7:00.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, zeci de drone, precum și rachete de croazieră și balistice, au survolat teritoriul ucrainean în timpul atacului.