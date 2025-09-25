Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat ieri, la Adunarea Generală a ONU, o serie de avertismente cu privire la Rusia, afirmând că dacă aceasta nu va fi oprită, va declanșa noi războaie și o cursă a înarmării care va duce la apariția unor drone dotate cu arme nucleare.

Zelenski a tras un semnal de alarmă și în ceea ce privește războiul hibrid purtat de ruși împotriva Republicii Moldova.

În marja reuniunii ONU, secretarul de stat american Marco Rubio i-a cerut omologului său rus, Sergei Lavrov, ca Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

În discursul său în Adunarea Generală ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că operațiunile rusești se extind deja în mai multe țări, în afara Ucrainei, și că Putin vrea să continue războiul: „Nimeni nu se poate simți în siguranță acum”.

Volodimir Zelenski: Pentru că instituțiile internaționale sunt slabe, această nebunie continuă. Estonia a cerut pentru prima dată în istorie o reuniune a Consiliului de Securitate, pentru că avioanele de luptă rusești au intrat în modul deliberat în spațiul său aerian. Moldova se apără din nou împotriva ingerințelor rusești. Noi ajutăm Moldova, în vreme ce Rusia vrea să facă ceea ce, odată, Iranul a făcut Libanului. Am pierdut deja Georgia în Europa. Europa nu își poate permite să piardă și Moldova, de aceea Uniunea Europeană trebuie să ajute Moldova acum.

Miercuri, în marja Adunării Generale a ONU, secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu omologul rus, Sergei Lavrov, la numai o zi după ce președintele Trump a calificat Rusia drept un „tigru de hârtie” și a declarat că Ucraina este capabilă să-și recupereze de la ruși teritoriile ocupate.

După întâlnirea de 50 de minute, Lavrov a respins întrebările reporterilor, iar un purtător de cuvânt al lui Rubio a arătat într-o scurtă declarație că acesta a reafirmat cererea președintelui Trump de încetare a conflictului și nevoia ca Moscova să facă pași substanțiali pentru o soluționare durabilă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.