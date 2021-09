Bătălie mare pentru construcţia primului tronson din Autostrada Moldo­vei A7. Săptămâna trecută, Cătălin Drulă, fostul ­mi­nistru al Transporturilor, a anunţat că s-au depus nu mai puţin de 39 de oferte la licitaţia pentru construirea primilor kilometri din autostradă. Concret, este vorba despre cei 63 de kilometri din Autostrada A7 Ploieşti (Dumbrava) – Buzău.

,,Numărul mare de oferte demonstrează pregă­tirea temeinică a documentaţiei, precum şi importanţa proiectului în general”, a spus Drulă. ,,Autostrada A7 – coloana vertebrală a Moldovei – este un proiect de suflet pentru mine, pentru care m-am luptat încă din 2014, de la momentul dezbaterii Masterplanului de Transport, în 2016 pentru a fi licitată proiectarea la cheie şi, mai apoi, în cele opt luni de mandat la Ministerul Trans­porturilor”, a adăugat Drulă.

Acesta spune că a făcut foarte multe eforturi pentru Autostrada A7.

,,Am obţinut includerea proiectului până la Paşcani în PNRR, securizând astfel finanţarea viitoarelor lucră­ri; am finalizat studiul de ­fe­zabi­litate, am obţinut avizele, acordul de mediu, am realizat exproprierile şi am licitat la începutul verii primul sector Ploieşti – Buzău; am lăsat celelalte sectoare din PNRR într-un stadiu avansat, cu studii de teren în fază finală, studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice predate şi în diverse etape de aprobare, procedurile de mediu în li­nie dreaptă, în grafic pentru lansarea licitaţiilor de lucrări şi pentru aceste sectoare; am aprobat traseul şi am dat drumul la investigaţiile detaliate de teren pe celelalte sectoare Paş­cani – Suceava – Siret”, a spus Drulă.

Fostul ministru al Transporturilor a mai subliniat că 13 oferte sunt pentru Lotul I Dumbrava-Mizil, 12 pentru Lotul II, Mizil- Spătaru, şi 14 pentru Lotul III, Spătaru-Buzău.

Sursa: Realitatea de Buzau