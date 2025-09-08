Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben valabilă luni, 08 septembrie, între orele 12:00 și 23:00.

În nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Notă: marți (09 septembrie) vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Sursa: Newsinn