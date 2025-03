Crin Antonescu, candidatul Coaliției la alegerile prezidențiale, a clarificat luni, în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Digi24, că nu există nicio răceală între el și Ilie Bolojan, fostul său coleg de partid. Potrivit acestuia, relația dintre ei este una corectă și impecabilă, în ciuda zvonurilor apărute în spațiul public.

„Am ezitat să spun că nu este o relație rece, pentru că Ilie Bolojan nu are relații fierbinți cu nimeni în politică. Fiecare dintre noi avem temperamente diferite, dar relațiile politice nu sunt relații de dragoste. Îl cunosc pe Ilie de peste 30 de ani, nu am fost foarte apropiați, dar de fiecare dată când am colaborat, lucrurile au fost impecabile și corecte”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a subliniat că nu a avut discuții recente cu Bolojan în contextul alegerilor și că actualul președinte interimar al României este preocupat de numeroasele responsabilități pe care le are. „Nu am ce să-l sfătuiesc. Acceptase inițial să fie șeful campaniei mele, dar nu am avut acest noroc. Este un om ordonat, un bun administrator, își face treaba bine”, a adăugat Antonescu.

În ceea ce privește posibilitatea ca Ilie Bolojan să ajungă premier, Antonescu a menționat că, teoretic, un astfel de scenariu ar fi realizabil doar în cazul în care partide precum AUR, SOS sau POT ar susține un astfel de guvern. Acesta a făcut și o referire la situația lui Călin Georgescu, a cărui candidatură la prezidențiale a fost blocată de Biroul Electoral Central.

În final, Crin Antonescu a reafirmat că, în cazul în care va ajunge președinte, va fi unul activ, dar nu va recurge la practici de culise: „Nu voi face jocuri cu serviciile, nu voi folosi informațiile pentru a influența moțiuni de cenzură. Îmi voi respecta atribuțiile constituționale.”

Sursa: Newsinn