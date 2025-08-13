Două atenționări Cod galben de caniculă, prima valabilă pe parcursul zilei de miercuri, în 12 judeţe, iar cea de-a doua în cursul zilei de joi, în 16 judeţe, au fost emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit ANM, miercuri, între orele 12:00 și 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în regiunile vestice.

Judeţele vizate de această atenţionare sunt: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Județele vizate de un Cod galben de caniculă, joi

De asemenea, joi, în acelaşi interval orar, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat în judeţele: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar cele mai mari temperaturi se vor înregistra în regiunile vestice.

Meteorologii au mai precizat că, până spre sfârşitul săptămânii în curs, va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, în special în regiunile vestice şi sud-vestice.

În Bucureşti, vremea se va menţine călduroasă în intervalul 13 august, ora 9:00 – 14 august, ora 21:00. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă va fi de 33 – 34 de grade Celsius.