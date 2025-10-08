Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări meteo de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Izolat, încep ninsorile viscolite.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m

Zone afectate: conform textului și hărții

Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei

În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15

Fenomene vizate: ploi torențiale și abundente

Zone afectate: județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 8 octombrie, ora 23 – 9 octombrie, ora 18

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80…90 km/h.