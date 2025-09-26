Conform datelor existente în prezent, prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați.

Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare.