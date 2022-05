Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Inspectoratul Școlar Județean cu suportul Instituției Prefectului – Județul Buzău organizează duminică, 8 mai, o serie de activități dedicate copiilor și tinerilor de toate vârstele, marcând astfel ”Ziua Europei”, o sărbătoare anuală a păcii și unității.

Evenimentul se va desfășura sub motto-ul ”Sport-Mișcare-Bucurie-Normalitate” și urmărește educarea interesului, a dragostei copiilor pentru activitățile sportive în spiritul prieteniei, afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului sportiv al copiilor. Dat fiind că la eveniment vor fi prezenți și profesori renumiți cu remarcabile rezultate sportive obținute, de-a lungul vremii, cu elevii, acțiunile din weekend pot fi și un bun prilej de selecție a copiilor cu reale aptitudini pentru sport și preluarea lor în cluburi sau cercuri sportive.

”Scopul evenimentului pe care-l organizăm duminică este de a promova sportul și mișcarea în aer liber într-un cadru organizat, de a atrage participanții către sport, de a dezvolta spiritul de fair-play. Părinții trebuie să știe că, la aceste activități, copiii, pe care îi așteptăm în număr mare, se vor distra, se vor juca, vor face mișcare în aer liber, însă trebuie să cunoască și faptul că la eveniment vor participa inclusiv specialiști din domeniul sportului și sportivi angrenați în sportul de performanță, care pot fi exemple de urmat pentru cei mici”, a declarat directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Buzău, Medina Tudor Papuc.

Evenimentul de duminică va cuprinde ateliere sportive, demonstrații, însă copiii și tinerii, așteptați în număr mare, vor putea participa la activități diverse, în funcție de preferințe și aptitudini: streetball, volei, badminton, box, tenis de masă, gimnastică, dans, rachetomodele, lupte libere/arte marțiale. O secțiune specială în cadrul evenimentului va fi concursul de desene pe asfalt, unde sunt invitați să participe copiii de toate vârstele, care vor putea fi ajutați și de părinți.

Participanții la eveniment vor primi diplome, premii, dar vor avea parte și de alte surprize, totul urmând a se desfășura sub semnul bucuriei pe care o conferă sportul și mișcarea în aer liber.

”Mișcarea înseamnă viață, iar sportul înseamnă sănătate. Pentru că venim după o perioadă în care orele de educație fizică nu s-au putut organiza așa cum am fost obișnuiți și cum era firesc, iar elevii au fost privați de mișcare, Inspectoratul Școlar Județean Buzău a decis să se implice în organizarea evenimentului care va avea loc duminică, 8 mai. Va fi o zi plină de activități sportive, de concursuri, de mișcare în aer liber, va fi, practic, o extensie a orei de sport pe care copiii o iubesc atât de mult. Sportul are o importanță vitală în dezvoltarea fizică și psihică a copiilor. De aceea, îi așteptăm în număr mare să se bucure și să marcăm, astfel, împreună Ziua Europei”, a declarat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Buzău, Daniela Palcău.

Evenimentul dedicat Zilei Europei se va desfășura duminică, începând cu ora 11.00, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu până la Poarta Crângului.

”Ne-am gândit să sprijinim acest proiect sub ideea de regăsire a normalității de care nu am avut parte în ultimii doi ani, a bucuriei de a fi alături de prieteni și de a petrece timp prețios în aer liber. Până nu demult visam cu toții la o astfel de interacțiune. De aceea, am decis să oferim suportul pentru organizarea acestor activități sportive, duminică, atunci când totul se va desfășura sub semnul bucuriei, al regăsirii, al mișcării în aer liber, dar și al competitivității și fair play-ului”, a declarat prefectul județului Buzău, Daniel-Marian Țiclea.

Sursa: Realitatea de Galati